東京・台東区の吉原地区にある高級風俗店で、売春を行うと知りながら場所を提供したとして、経営者ら5人が逮捕されました。売り上げは55億円を超えていました。【映像】連行される容疑者「ルーブル」の経営者・宮下喜広容疑者（55）と従業員ら男4人は、おととい、女性が客と売春することを知りながら場所を提供した疑いがもたれています。警視庁によりますと、「売春が行われている」という趣旨の告発受けて捜査が始まりまし