24日の衆議院内閣委員会において、自民、維新、国民、参政の4党が共同提出した「国旗損壊罪」をめぐり、中道改革連合の後藤祐一議員と提出者側との間で激しい論戦が繰り広げられた。【映像】中道議員が「不満あらわ」の瞬間（実際の様子）後藤議員は刑法との関係について切り出し、「ちょっと聞きにくい質問ですが、（国民民主党の）玉木代表は『（国旗損壊罪に）立法事実はない』と発言されてますけど、立法事実がないのにな