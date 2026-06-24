2026/6/12〜6/18のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比3.2%減、TOP100の初登場作は前週と同じ14作となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧1位は米津玄師の「IRIS OUT」（462.0万）で、前週4位から18週ぶりに首位に返り咲いた。ランクイン40週目を迎えたロングヒット曲が、再びランキングの頂点に立った。米津玄師の作品は「IRIS OUT」に加え、「2026NHKサッカーテーマ」として書き下ろした新曲「烏」