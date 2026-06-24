全国でフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、季節限定でかき氷5品（エリア限定商品を含む）を販売する。これまで一部店舗で先行販売していたが、7月1日より、全国のコメダ珈琲店で展開する。【写真】ぜいたくな甘さ！ソフトクリーム＆練乳をかけた『いちご氷』同店の夏の名物「かき氷」が、今年も登場。今年は東日本・東海エリアと西日本エリアで異なる味わいのかき氷を楽しめる。東日本・東海エリアでは、新潟県で親し