中国・蘇州市で日本人親子が襲われた事件からきょう（24日）で2年です。日本人学校の児童は、景気低迷の影響もあり減り続けています。【映像】日本人親子の襲撃事件があった中国・蘇州市江蘇省蘇州市でおととし6月24日、スクールバスを待つ日本人親子が中国人の男に刃物で切り付けられ負傷し、バス案内係の中国人女性が死亡しました。ANNの調べでは今年、中国本土の11の日本人学校に通う子どもは2891人で、事件前に比べて700