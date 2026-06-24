海外から日本企業への投資を省庁横断的に審査する「対日外国投資委員会」の初めての会合が、来週月曜日に開かれることがANNの取材でわかりました。【映像】「対日外国投資委員会」が来週に開催へ 海外の投資家などが特定の業種の日本企業に投資する際は、経済安全保障などの観点から審査を受ける必要があります。「対日外国投資委員会」はこの審査を厳格化するため新たに設けられ、財務省と国家安全保障局が共同議長を務めます