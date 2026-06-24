秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは、障害のある人によるアート作品をご覧になりました。【映像】アート展を鑑賞する紀子さまと佳子さま東京・千代田区の会場では、77の国と地域の障害のある作家によるアート作品62点が展示されていて、紀子さまと佳子さまはグランプリを受賞した作品などをご覧になりました。様々な料理をアイロンビーズで表現した作品について、佳子さまは、「カラフルでとても素敵ですね」などと感想を述