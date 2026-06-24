歌手でタレントの森口博子が24日に自身のアメブロを更新。定食チェーン店『大戸屋』を訪れたことを報告した。【映像】森口博子、“無防備”なすっぴん姿＆水着姿（複数カット）この日、森口は「衣装のピックアップの後、大切なミーティングだったよ」と明かし、空き時間に「焼き魚が食べたくなって大戸屋へ」と足を運んだことを報告。しかし「もろみチキンの炭火焼セット頼んじゃった」と、注文したメニューの写真を公開した。