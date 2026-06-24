◆「すごい、すごいしか言わない」女性タレントに批判の声日本テレビ系のワールドカップ日本対チュニジア戦中継に出演した井桁弘恵に、批判の声が集まっています。サッカーの知識が乏しく、「すごい、すごい」しか言わない語彙の貧困さが気になるというものです。「あまりの薄っぺらさに耐えかねてNHKのBSに移った」という声もあり、そんなタレントに果たして存在意義があるのかと疑問視する意見も少なくありません。井桁本