東京地裁融資金約22億円を詐取した罪などに問われている太陽光発電関連会社社長が違法な取り調べを受けたとして、元東京地検特捜部検事を特別公務員暴行陵虐罪で刑事裁判にかけるよう求めた付審判請求で、東京地裁は24日、検事を審判に付す決定をした。不服申し立てはできず、今後裁判所が検察官役の弁護士を指定して公判が始まる。検事の取り調べを巡っては2024年8月にも大阪高裁が元大阪地検特捜部検事の付審判を決定。対象