歌手でタレントの早見優が24日に自身のアメブロを更新。モデルの前田典子やお笑いコンビ「ハイヒール」のモモコとともに、友人でタレントの松本伊代の誕生日をサプライズで祝福したことを明かした。【映像】早見優ら“花の82年組”、薬丸裕英の誕生日を祝福「伊代ちゃんのバースデー」というタイトルでブログを更新した早見は、「先週は、前田典子さん、ハイヒールモモコさんと一緒にお食事をしてきました」と報告。その際、ち