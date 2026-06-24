公共交通機関は多くの人が利用するので、マナーが問われる場所になります。そこで驚くような出来事に遭遇することもあるでしょう。 会社員の鈴木麻衣さん（仮名・35歳）は電車の中で思いがけない場面に遭遇したことがあると言います。 「いつものように出勤のため電車に乗ろうとしたのですが、非常識な人に出会って……」 ◆ぬれた傘で人に迷惑をかけまいと… その日は朝から雨が降っていたので、乗車前のマナーとして、ホームで人