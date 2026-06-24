東京証券取引所24日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が続落した。米国のハイテク株の下落を受け、東京市場でも株価水準の高い半導体関連銘柄などに売りが出て相場を押し下げた。下げ幅は一時1100円を超えた。終値は前日比613円41銭安の6万9174円97銭。東証株価指数（TOPIX）は26.62ポイント安の3963.76。出来高は約23億8422万株だった。