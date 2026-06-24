東京都小笠原村議会で答弁する渋谷正昭村長＝24日午後（議会の中継映像から）原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、南鳥島に関する文献調査が始まった東京都小笠原村で24日、村議会が2日間の日程で始まった。調査に伴う国からの交付金を受け取らないよう求める請願を巡る議論が焦点。この日の議会運営委員会で25日の総務委員会で審査するかどうか決める。請願は今月11日、住民の1割に当たる264筆の