元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が24日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組ではサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第3戦スウェーデン戦に臨む日本代表や、W杯の話題を取り上げた。サッカーの国際試合では、試合前に両国の国歌を演奏あるいは斉唱するのが慣例となっている。MCの青木源太アナから「橋下さん、国歌をみんなで歌っている一体感が