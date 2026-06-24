120年以上にわたり世界中の人々に親しまれるベーシックアパレルブランド・Hanes（ヘインズ）にて、セブン‐イレブンと初となるコラボレーションアイテムを、2026年7月11日（土）より全国のセブン‐イレブン（一部店舗を除く）にて順次発売する。パックTシャツのベースとなるプロダクトは、1975年に誕生したロングセラー「BEEFY-TクルーネックTシャツ（品番H8-T301）」。ヘビーウェイト（肉厚）のコットン100％生地を使用し、洗えば