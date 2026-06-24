JR西日本によりますと、台風７号の接近に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払戻し・有効期間の変更を無手数料で行うということです。 【写真を見る】【JR西日本】台風７号の接近に伴いきっぷの払戻し・有効期間の変更を無手数料で【対象となるきっぷは？】 ※乗車日から１年以内に、きっぷをもって申し出が必要。※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートＥＸもしくはｅ５４８９にログイン