米グーグルは23日（現地時間）、米国のGoogleトレンドのデータに基づく2026年夏の注目動向をまとめた最新レポート「Summergeist」を公開した。直近の検索データから、今年の夏は特定の分野を徹底的に追求する「maxxing」への関心が高いという。 「maxxing」とは、「maximize（最大化する）」に由来するスラング。自身の外見を磨き上げる「Looksmaxxing（ルックスマクシング）」などの使われ方があ