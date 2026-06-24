おととし（2024年）首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件で警視庁などの合同捜査本部はきょう、首謀者メンバーの一人とみられる男を新たに逮捕しました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、埼玉県越谷市の職業不詳・河治柊容疑者（27）です。河治容疑者は仲間と共謀して、おととし9月28日の未明、東京・練馬区の住宅に押し入り、住人らをバールで殴るなどしてけがをさせ、現金およそ5000円や腕時計など123万円相当を奪った疑いがも