プロ野球 セ・リーグ 阪神-ヤクルト(24日、甲子園球場)NPB(日本野球機構)は、24日開催予定だった阪神対ヤクルトを「雨天のため中止」と発表しました。阪神はこれで今季8度目の中止となります。前日に行われた阪神とヤクルトの3連戦初戦はヤクルトが逆転勝利。順位に動きがあり、阪神が巨人と並びトップ、そして3位のヤクルトとゲーム差「0.5」となっています。そんな巨人もこの日の広島戦が雨で中止となっています。