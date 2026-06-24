西武ホールディングス（ＨＤ）の第２１回定時株主総会が２４日、埼玉・所沢市内で開かれた。質疑応答では、株主からベルーナドームの暑さ対策について「ここ数年の夏の暑さが半端なく、４０度とかになる。完全ドーム化とか空調をつけるっていうのはもう検討はされているとは思うんですけれども、夏の暑さが本当に厳しく、オープン戦の時期は寒さが厳しく、ぜひご検討いただきたいです」との意見表明がなされた。これに対して