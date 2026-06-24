スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新し、【疑惑の判定】と題した動画をアップ。２２日の西武ー楽天戦で起こった“疑惑の判定”に言及した。延長戦の末に、楽天・吉井新監督が就任後初勝利を挙げた一戦。“疑惑の判定”は９回表の西武の攻撃で発生した。ショートへの内野安打で出塁した先頭打者・渡部は、次打者・小島のセカンドへの打球で進塁しようとしたが、二塁手・黒川が進路で捕球し