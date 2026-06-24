２４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６１３円４１銭（０・８８％）安の６万９１７４円９７銭だった。２日連続で下落した。前日の米国株式市場では、相場を先導してきた半導体関連株を中心に売られ、主要な株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度の大きい半導体関連株の一角を中心に売られた。午後には一時、１３００円超値下がりした。日経平均は前日
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