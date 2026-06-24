テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が２３日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・くるま、同局・三谷紬アナウンサーが出演した。デート代は割り勘か否か？の話題で、三谷アナは「私は全部、割り勘。彼氏も全部、割り勘。今までも全部、割り勘。（関係性に）上下ができないじゃないですか？割り勘にすれば…。恋愛に関してだけですけど。やっぱり、ずっと奢ってもらってるっていう罪悪感が蓄積されていくし