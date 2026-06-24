大手日用品メーカーの花王は、スキンケアブランド「SOFINA（ソフィーナ）」から、新たな価格帯を狙った新スキンケアブランド「SOFINA BASIC＋（ソフィーナ ベーシック プラス）」を展開すると発表した。化粧品市場は一般的に「2000円未満の低価格帯」「2000円〜5000円の中価格帯」「5000円以上の高価格帯」の3つに分けられる。これまでソフィーナは、3000円〜5000円台を中心とした中価格帯の商品展開を主軸としてきた。しかし、足