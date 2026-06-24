6月24日 発売 【Palworld / パルワールドカプセルラバーキーホルダーvol.1】 価格：1個300円 【Palworld / パルワールドボールチェーン付きコレクションフィギュアvol.1】 価格：1個300円 ブシロードクリエイティブはカプセルトイブランド「ブシカプ！」より、「Palworld / パルワールド