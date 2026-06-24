見慣れた顔があった。吉田麻也だ。【写真】“日本には追い付けない”と絶賛の韓国レジェンド本紙『スポーツソウル』の記者は6月14日（日本時間）、サッカー日本代表のトレーニング地である南メソジスト大学に足を運んだ。そこには現代表に加えて、吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）の姿もあった。吉田はA代表通算127試合出場を誇る、日本サッカー界の“生けるレジェンド”とも言えるDFだ。サウサンプトン（イングランド）、