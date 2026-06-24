【モデルプレス＝2026/06/24】モデルの長谷川理恵が6月22日、自身のInstagramを更新。手作りのガパオライスを公開し、反響を呼んでいる。【写真】52歳ママモデル「とろとろの黄身がたまらない」ホーリーバジル使用した手作りガパオ風ライス◆長谷川理恵、手作りのガパオ風ライス公開長谷川は「たくさんいただいた大好きなホーリーバジル 私はどうしても食べたくてガパオ風に⋯」とつづり、動画を公開。白いお皿に乗せられたガ