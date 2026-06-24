【モデルプレス＝2026/06/24】サーティワン アイスクリームでは、任天堂の人気ゲームシリーズ「どうぶつの森」との初コラボレーションを7月1日 （水）より実施。「どうぶつの森」の舞台である島を表現した新フレーバー「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」のほか、ゲームの世界観を堪能できるメニューが多数展開される。【写真】どうぶつの森×サーティワン＜全ラインナップ＞◆新作フレーバー「どうぶつの森 夏の島 ごちそうア