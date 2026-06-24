IVEが本日24日、東京ドームのステージに再び立つ。IVEは本日、東京ドームで2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開催し、日本のファンと対面する。【写真】レイ、ドンキでキュートな“認証ショット”今回の公演は、昨年の初ワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」アンコール公演で東京ドームに初進出して以来、約1年9カ月ぶりに実現したステージだ。当時、2日間全席完売で計9万5000人余りの観客を動員したIVEは、今回の東京ドー