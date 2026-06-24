【モデルプレス＝2026/06/24】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の高橋颯（※「高」は正式には「はしごだか」）が6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】28歳元ジュニアのアーティスト「面影ある」幼少期ショット◆高橋颯、幼少期ショット公開6月23日にWATWINGが結成7周年を迎え、高橋は「7周年ありがとう」と感謝を報告。「これからもずっとずっと！よろしくお願