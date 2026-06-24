少女時代のテヨンが、日本のヒット曲を韓国語で歌う。それ自体は、音楽ファンにとって十分に興味を引くニュースだろう。【写真】“仕掛け人”カンナム、日本国籍を放棄したワケテヨンは日本のシンガーソングライターtuki.の代表曲『晩餐歌』を韓国語でリメイクし、6月29日に各種オンライン音源プラットフォームを通じて公開する予定だという。『晩餐歌』は、日本で大きな反響を呼んだヒット曲であり、韓国メディアも「日本を強打し