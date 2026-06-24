【モデルプレス＝2026/06/24】俳優の要潤が6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。子供からの父の日のプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。【写真】45歳イケメン俳優「字が上手」子どもからの父の日直筆手紙公開◆要潤「朝起きたら枕元にあった」父の日プレゼント公開要は「朝起きたら枕元にあった。とりあえず泣いた」とつづり「＃父の日」のハッシュタグを添えて写真を投稿。丁寧な手書きの文字で「パパへ」と書かれた手紙を