【モデルプレス＝2026/06/24】女優の木村文乃が6月23日、自身のInstagramを更新。子どもが食べなかったジンギスカンを公開した。【写真】38歳ママ女優「バランスバッチリ」子どもが食べなかった手作りジンギスカン◆木村文乃、子どもが食べなかったジンギスカン公開木村は「豆苗と玉ねぎのジンギスカン ブロッコリートマト たまごの白身 シラスごはん 大根のおみそ汁 メロン」と献立を記し、ジンギスカンとブロッコリー、トマトが