ZEROBASEONEのソク・マシューが、抜群のバラエティセンスを披露した。6月23日、ソク・マシューの個人YouTubeチャンネル「Hey Bye Thew」に一本の動画が公開された。【写真】ソク・マシュー効果で日本の“アレ”の売上が爆伸び？動画には、出勤を13時間後に控えたソク・マシューが、韓国のテーマパーク「慶州ワールド」へ向かう様子が収められている。ソク・マシューは冒頭からさまざまな意見を出し、並々ならぬ挑戦意欲を見せた。