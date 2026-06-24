週間予報（25日～7月1日） 岡山・香川 あす（25日）から1週間の岡山・香川の天気予報です。 強い台風7号が沖縄の南を北上していて、27日頃に四国沖を通過する見込みです。台風周辺の湿った空気の影響で、25日と26日は雨が降り、特に26日未明から朝にかけては雨が強まるでしょう。27日は台風が四国沖を通過するため、曇りで雨の降るところがあるでしょう。台風の進路によっては風雨が強まる可能性がありますので、最