レディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」から、夏の気分を盛り上げる「26 SUMMER MARINE COLLECTION」が登場しました。スペシャルモデルには、グローバルな人気を集めるHearts2Heartsを起用。マリンテイストを現代的にアレンジしたアイテムが揃い、爽やかさと女性らしさを両立したコレクションに仕上がっています。夏のおしゃれをアップデートしたい方はぜひチェックしてみてください♡