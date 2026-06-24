米女子ゴルフのメジャー第3戦全米女子プロは25日から4日間、米ミネソタ州のヘーゼルティンナショナルGCで開催される。25年AIG全英女子オープン以来のメジャー2勝目を狙う山下美夢有（24＝花王）は23日、プロアマ戦に出場して調整した。前週メイヤー・クラシックで昨年11月メイバンク選手権以来となるツアー3勝目を手にした。米国開催の大会では初勝利だった。山下は「アメリカのコースで優勝したい気持ちが強かったので、そこ