◇パ・リーグロッテ４―７日本ハム（2026年6月24日エスコンF）ロッテが拙攻で2連敗を喫した。先発の河村は3発を浴びて6失点。今季初黒星を喫した。打線は相手先発の加藤貴に対して7回21アウトのうち14個がフライアウト。うち7個は初球をポップフライと相手バッテリーを助けた。加藤貴に対して走者を一塁に出したのは3度だけ。その3度とも次打者は初球をポップフライとし、反撃の芽を摘んでしまった。積極的な打撃