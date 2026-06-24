◇パ・リーグ日本ハム７―４ロッテ（2026年6月24日エスコンF）日本ハムが一発攻勢で2連勝を飾った。貯金は今季最多タイの「8」。3回に野村が8号ソロ、4回は水谷の4号2ラン、5回は野村の2打席連発となる9号ソロ、そして7回はレイエスの17号ソロでロッテを突き放した。先発の加藤貴は相手打線の早打ちにも助けられ、7回をわずか79球で4安打無四球。ポランコに2ランを浴びたが、打線の援護は大きく7勝目を挙げた。