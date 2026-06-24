衆参両院の正副議長は24日、皇族数確保に関する皇室典範改正案の要綱を了承した。要綱は「旧11宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案」について、皇族の養子を禁止する皇室典範9条の例外規定として、典範の末尾に新たな章を設けると明記した。政府は25日の全体会議で各党派に説明した上で、早期の閣議決定に向けた調整を進める。7月17日が会期末の今国会での成立を目指している。皇室典範が養子を禁じているのは、政治的思