漫才師オール巨人（74）が24日、ブログを更新。退院を発表した。「本日退院しました」と報告した。「朝主治医の先生が来てくださいまして『yahooのニュースを見てびっくりしました影響力大きいですね…ただ翠石もアルコールも影響してるのでお酒はOKと言っても暴飲暴食は気をつけてくださいね』って笑顔でアドバイスを頂きました優しい良い先生やわ」と主治医とのやしとりを明かした。さらに「僕は吹田市民ですのでご近所さん