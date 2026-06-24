音楽ユニット、スキマスイッチの大橋卓弥（48）と常田真太郎（48）が24日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。大泉洋への楽曲提供を振り返った。スキマスイッチは先月27日に配信リリースされた大泉の新曲「みんなのYEAH！！！」を制作。大橋は「洋さんもこだわりの強い方で。『あそこをこうして欲しい』『ああして欲しい』っていうのがあって」とやりとりを重ねたという。歌詞については「歌撮りの1週間ぐ