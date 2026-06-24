「16ちゃい10カ月の柴犬は“うさぎ化”している。ぴょんぴょん走り、かわいすぎる」【動画】16歳の柴犬、「ぴょんぴょん走り」がかわいすぎるそんなコメントが添えられた動画が、Xで話題になっています。映っているのは、柴犬の女の子「ゆり」ちゃん。散歩中の様子をおさめた動画には、飼い主さんの横を元気に走るゆりちゃんの姿が映っています。注目すべきは、その走り方。コメントにもあるように、まるでうさぎのような走り方で