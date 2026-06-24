Google Geminiも搭載した改良新型モデル！仏ルノーは2026年6月22日、大幅改良を施した新型「メガーヌ E-Tech エレクトリック（Megane E-Tech electric）」を世界初公開しました。メガーヌ E-Tech エレクトリックは、2022年に登場したルノーの電動コンパクトモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが“4年ぶり大刷新”の新型「“ちいさい”SUV」です！ 画像で見る（37枚）ルノーの新世代EV（電気自動車）の先駆けとして登場