ネット越しに最前列でアピール、懸命な姿が反響【MLB】ドジャース 12ー3 ツインズ（日本時間24日・ミネソタ）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ターゲット・フィールドで行われたツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。チームは12-3で大勝したものの、大谷は3打数無安打1打点でスタメンではチーム唯一の無安打となった。そんな中、スタンドで背番号17を健気に待つ現地の少年ファンが見せた純粋な努