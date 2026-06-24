グループステージ最終戦のスウェーデン戦を前に、伊東純也は自身のコンディションの良さを窺わせた。今大会はオランダ戦、チュニジア戦と連戦をこなしてきたが、疲労を感じさせる様子はない。自身にとって理想的な試合間隔についは、「個人的には中３日がやりやすい。一番身体を動かしやすい」と明かした。その理由については、「ルーティンができている。リカバリーして、まだ身体が動く、復活してちょうどいいくらい」と説