北中米ワールドカップのグループステージ第２節までの全試合が、現地６月23日に終了した。すでに決勝トーナメント進出を決めたチームがある一方で、３戦目を待たずに敗退が決まった国もあり、各組で明暗が分かれている。そのなかで驚きを提供しているのが、グループＨのカーボベルデだ。Ｗ杯初出場で、本大会開幕時点のFIFAランキングが67位だったアフリカの小国が、初戦で優勝候補のスペインと０−０で引き分けるサプライズ