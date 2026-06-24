ピコ太郎がきょう24日に配信リリースした『Tottemo Release 80.8（11）』に収録されているLiSAとのコラボレーション楽曲「Gifu Me Baby feat. LiSA」のミュージックビデオが、同日午後8時にピコ太郎公式YouTubeチャンネルでプレミア公開されることが決定した。【動画】ピコ太郎「Gifu Me Baby feat. LiSA」ミュージックビデオ（6月24日午後8時プレミア公開）「Gifu Me Baby feat. LiSA」は、岐阜県出身のLiSAを迎えて制作され