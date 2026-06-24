6月23日午後6時10分頃、新潟市北区森下地内の市道上で、体長約1メートルのイノシシ1頭が目撃されました。 通行人からの通報を受けた新潟北警察署によりますと、目撃された場所は民家付近であるとのことです。 同署は新潟市に通報するとともに、警戒活動を実施しています。また、住民に対して注意を呼び掛ける広報活動も行っています。